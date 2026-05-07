Новая коммунальная ловушка для собственников: почему счётчики не спасут от повышения платы

Ульяна Сенько Редактор федеральной ленты новостей
Счетчики воды, света и газа традиционно считают главным способом сэкономить на коммуналке. Однако уже в ближайшее время многие собственники могут заметить неприятную тенденцию: даже при исправных приборах учета сумма в квитанции растет.

Речь идет не о «штрафе за счетчики», а о перераспределении расходов внутри дома, изменении нормативов и увеличении платы за общедомовые нужды.

Почему доплата появляется даже при счетчиках

Главная причина — общедомовые нужды (ОДН). Любой многоквартирный дом потребляет ресурсы не только в квартирах, но и в местах общего пользования: освещение подъездов, работа лифтов, насосов, домофонов, шлагбаумов, обслуживание подвалов и чердаков.

Общий объем фиксируется общедомовым прибором учета. Затем из него вычитают сумму показаний всех квартир. Разница и становится ОДН, которые распределяются между жильцами.

Проблема начинается тогда, когда в доме есть квартиры без счетчиков, с неисправными приборами или с заниженными показаниями. Если часть собственников не передает данные или платит по нормативу ниже фактического потребления, недостающий объем автоматически ложится на остальных — через строку ОДН.

Чем больше таких «молчунов», тем ощутимее доплата для тех, кто исправно считает каждый кубометр и киловатт.

Рост нормативов и новые правила распределения

Вторая важная причина — регулярное обновление тарифов и нормативов. Региональные власти пересматривают ставки, корректируют порядок расчета ОДН, а иногда повышают норматив потребления на общедомовые ресурсы.

Даже если ваша семья стала экономнее, итоговая сумма может вырасти из-за решений, принятых на уровне региона или управляющей компании. Формально все начисления законны, но ощущение несправедливости у аккуратных плательщиков только усиливается.

Кроме того, если счетчик просрочен или признан неисправным, начисления автоматически переходят на норматив. Такие объемы также влияют на общий баланс дома и перераспределяются между квартирами.

Почему аккуратные собственники платят больше

Эксперты по ЖКХ напоминают: владелец квартиры отвечает не только за свои индивидуальные показатели, но и за долю в общем имуществе дома.

Если кто-то годами не устанавливает прибор учета, передает заниженные данные или накапливает долги, управляющая компания не может просто списать эти ресурсы. В пределах действующих правил их распределяют между всеми.

Получается парадокс: те, кто экономит и следит за счетчиками, вынуждены компенсировать чужую недисциплинированность.

Как снизить риск переплаты

Первое и обязательное — следить за исправностью приборов учета и вовремя проходить поверку. Просроченный счетчик автоматически означает начисление по нормативу, что почти всегда дороже реального потребления.

Второе — передавать показания строго в установленные сроки. При их отсутствии начисления идут по среднему или нормативу, а затем перерасчет может оказаться неприятным.

Третье — контролировать ситуацию на уровне дома. Собственники вправе требовать прозрачных расчетов по ОДН, проверять корректность показаний общедомового счетчика и участвовать в собраниях. Чем выше вовлеченность жильцов, тем меньше вероятность, что чужие потери или недоучет будут оплачивать добросовестные соседи.

Счетчики по-прежнему остаются инструментом экономии. Но их эффективность зависит не только от конкретной квартиры, а от дисциплины всего дома и прозрачности работы управляющей компании, сообщает konkurent.ru.

