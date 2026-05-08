Для этого знака начинается тревожный этап: вскоре придётся решать проблемы с домом и самочувствием родни

В начале мая Козерогам стоит замедлиться и внимательно посмотреть на то, что происходит в их доме и семье. Известный астролог Тамара Глоба в своём прогнозе на YouTube-канале рассказала, какие перемены ждут представителей этого знака и на чём им особенно важно сосредоточиться.

По её словам, май для Козерогов станет временем бытовых решений, разговоров с близкими и серьёзных шагов, связанных с недвижимостью. Многие вопросы потребуют практичного подхода — и именно в этом Козероги окажутся на высоте.

Дом в центре внимания

Главная тема начала месяца — всё, что связано с жильём. Кто-то займётся ремонтом или обновлением интерьера, другие начнут планировать строительство или задумываться о покупке недвижимости. Возможны и более масштабные решения — переезд или подготовка документов для сделок.

Тамара Глоба отмечает, что любые вложения в дом в этот период окажутся оправданными. Козероги смогут не только улучшить бытовые условия, но и создать вокруг себя атмосферу уюта и стабильности, которая так важна для их внутреннего спокойствия.

Новые люди и поддержка близких

Май может принести в окружение Козерогов новых людей. Это могут быть соседи, партнёры по вопросам недвижимости или просто знакомые, которые сыграют важную роль в ближайшем будущем. При этом особую ценность приобретёт поддержка тех, кто давно рядом.

Родственники будут радовать вниманием и участием в важных делах. По словам астролога, именно проверенные временем связи помогут справиться с любыми организационными трудностями и принять верные решения.

Забота о родителях и семейных корнях

Отдельное внимание в начале и в конце месяца стоит уделить родителям. Речь идёт не только о душевном общении, но и о практических вопросах — в том числе о здоровье старших членов семьи.

Этот период благоприятен для визитов, совместных планов и обсуждения накопившихся тем. Козерогам важно проявить чуткость и не откладывать разговоры, которые давно назрели. Именно через заботу о близких они смогут укрепить собственные позиции и почувствовать внутреннюю уверенность.

Май обещает стать для Козерогов временем укрепления фундамента — как в буквальном, так и в переносном смысле. Всё, что будет сделано ради дома и семьи, принесёт ощутимые плоды уже в ближайшие месяцы, сообщает klops.ru.

