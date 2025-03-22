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Клещи гибнут в ту же секунду: копеечное средство защищает лучше всех магазинных аэрозолей

Защититься от клещей можно с помощью эфирных ма...

mk.ru

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Защититься от клещей можно с помощью эфирных масел, чьи ароматы эффективно отпугивают насекомых. Научные исследования подтверждают, что масла эвкалипта, гвоздики, герани, лаванды, мяты и чайного дерева имеют выраженный противоклещевой эффект. Эти масла можно приобрести в аптеках и магазинах по цене от 45 рублей, создавая надежный барьер от паразитов.

Для увеличения продолжительности действия эфирных масел рекомендуется добавлять их в специальные основы, такие как спирт, уксус или глицерин. Эти вещества помогают закрепить аромат и продлить защиту.

Эфирные масла безопасны для людей, но не подходят для обработки животных, так как некоторые запахи могут быть для них вредными. Для питомцев можно использовать альтернативное средство: смесь ванилина и водки. Для этого 2 грамма ванилина растворяют в 100 мл водки, настаивают 5-7 дней и используют для обработки шерсти перед прогулкой.

Таким образом, недорогие и эффективные народные средства могут стать отличной альтернативой аэрозолям против клещей, сообщает источник.

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