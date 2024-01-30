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Дадут сразу две пенсии: стало известно, кто сможет претендовать на хорошую выплату

Дадут сразу две пенсии: стало известно, кто сможет претендовать на хорошую выплату

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Известно, что в феврале 2024 года российским пенсионерам будет предоставлена уникальная возможность получить две пенсии. Пенсионный эксперт Сергей Власов подчеркнул, что граждане, имеющие право на пенсию за выслугу лет, включая бывших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, продолжающих работать по своей специальности, смогут претендовать на дополнительную выплату.

Эти дополнительные средства будут предоставлены через Социальный фонд, с учетом установленных требований по стажу и пенсионным баллам. Те, кто подали заявления в январе и соответствуют условиям, смогут получить вторую пенсию начиная с февраля 2024 года.

Особенно радостно для пенсионеров будет то, что вторая выплата будет проиндексирована на 7,5%, учитывая текущую индексацию страховых пенсий в текущем году. Это означает, что пенсионеры могут ожидать увеличения суммы своей второй пенсии, что станет приятным бонусом для многих пожилых граждан, сообщили в progorod59.

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