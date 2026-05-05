В Татарстане объявлена ракетная опасность

На всей территории Республики Татарстан введен режим ракетной опасности. Оповещение передано через официальное приложение МЧС России.

В Казани активированы системы оповещения населения. Через громкоговорители жителям рекомендовано немедленно направиться в защитные укрытия и соблюдать меры безопасности.

По информации пресс-службы Росавиации, аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыты для полетов. Авиаперевозки приостановлены до нормализации ситуации.

Органы МЧС продолжают мониторить обстановку и информировать население об изменениях в режиме опасности.