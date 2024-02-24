В РТ похолодает до -26 градусов

25 февраля на территории Татарстана ожидается переменная облачность и незначительные осадки.

В ночное и утреннее время минимальная температура воздуха достигнет отметки -13, -18 градусов Цельсия, а при солнечных прояснениях и в определенных восточных районах уйдет до -21, -26 градусов Цельсия.

В течение дня максимальная температура воздуха поднимется до -5, -10 градусов Цельсия. Владельцам автомобилей рекомендуется быть особенно осторожными из-за возможности образования гололедицы на дорогах.