Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В РТ похолодает до -26 градусов

Подписаться в Telegram

25 февраля на территории Татарстана ожидается переменная облачность и незначительные осадки.

В ночное и утреннее время минимальная температура воздуха достигнет отметки -13, -18 градусов Цельсия, а при солнечных прояснениях и в определенных восточных районах уйдет до -21, -26 градусов Цельсия.

В течение дня максимальная температура воздуха поднимется до -5, -10 градусов Цельсия. Владельцам автомобилей рекомендуется быть особенно осторожными из-за возможности образования гололедицы на дорогах.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске неизвестные расстреляли домашних собак

Лонгриды

день назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

избавление от плесени дезинфекция в квартире

Новости Татарстана

день назад

Новый театр им. Камала в Казани станет круглосуточным

Интересное в Казани

2 дня назад

То, о чем принято молчать: почему говорить о похоронах - это нормально? Основатель ритуального агентства рассказал о ритуальном пакете страхования

замена дверного замка металлической двери в Новосибирске

Новости Казани

6 часов назад

«Ак Барс» сыграет с «Амуром» в Казани в матче КХЛ

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцев приглашают бесплатно посетить зону для гостей «Игр будущего»

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане снова похолодает до -30 градусов

Новости Татарстана

день назад

Рене Фазель высоко оценил церемонию открытия «Игр будущего» в Казани
Лонгриды
день назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Татарстана

25 минут назад

Команда Liga Pro Team выиграла турнир по фиджитал-хоккею

Новости Татарстана

25 минут назад

В РТ похолодает до -26 градусов

Новости Татарстана

3 часа назад

В РТ в 2024 году закупили 242 единицы сельскохозяйственной техники

Новости Татарстана

5 часов назад

Власти Нижнекамска хотят оставить город без слепых зон
Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ
Лонгриды
3 дня назад

Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ

Новости Татарстана

6 часов назад

В 2024 году в РТ проведут капремонт 669 многоквартирных домов

Новости Казани

6 часов назад

«Ак Барс» сыграет с «Амуром» в Казани в матче КХЛ

Новости Татарстана

8 часов назад

В Казани на «Играх будущего» будут парады косплееров
Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники