Самолет с портретами первых женщин-буровиков Татарстана начал летать

Авиакомпания ЮВТ АЭРО запустила в эксплуатацию воздушное судно с тематическим оформлением, посвященным женщинам-буровикам Татарстана периода Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба «Татнефти».

В годы войны, когда мужчины уходили на фронт, их место на буровых установках заняли женщины. Среди них были Гаян Гаязова, Манзура Мингазова, Нурсина Сулейманова, Мухтарама Мухаматхарасова и Фатима Шакирова. Они работали в экстремальных условиях: под открытым небом при различных температурах, часто вручную управляя техникой.

Помимо основной деятельности на скважинах, женщины занимались заготовкой леса, перевозкой строительных материалов и земляными работами. 25 июля 1943 года на Шугуровской скважине №1 был получен первый промышленный приток нефти — событие, ставшее ключевым для развития нефтедобычи в республике.

Одна из участниц тех событий, Нурсина Сулейманова, прожила 105 лет. По её воспоминаниям, даже в преклонном возрасте она была готова вернуться к работе на буровой установке.