Мужской гид:
решения для жизни без лишнего шума
Подборка мест, сервисов и форматов для работы, отдыха и повседневного комфорта
В этом потоке важно, чтобы всё работало чётко — от сервиса до отдыха. Проект «Мужской гид» собрал компании и места, которые помогают экономить время, поддерживать форму и чувствовать уверенность в повседневности.
Это подборка практичных решений без лишнего пафоса — только то, что действительно удобно и уместно.
Современный мужчина живёт в быстром ритме: работа, спорт, встречи, задачи, планы.
INDEVER — студия индивидуального пошива мужской одежды, обуви и аксессуаров, где каждая деталь создаётся под клиента: по меркам, задачам и образу жизни.

Здесь формируют гардероб с нуля или дополняют его — от классических костюмов до джинсов, трикотажа и обуви ручной работы. В распоряжении клиента более 3000 тканей от ведущих мировых мануфактур, что позволяет собрать действительно уникальный образ.

Преимущества INDEVER:
— пошив по индивидуальным меркам
— более 3000 тканей премиального уровня
— одежда, обувь и аксессуары в одном месте
— персональный сервис в формате мужского клуба
— идеальная посадка и внимание к деталям

Акция: при заказе любого изделия — сорочка в подарок.
The Cost — спортивный бар для тех, кто действительно смотрит футбол, а не просто включает его фоном.

Здесь всё выстроено вокруг игры: трансляции топовых лиг на больших экранах, звук матча в центре внимания и удобная рассадка, чтобы не упустить ни одного момента. Пространство, где ценят игру, мужскую компанию и отличный сервис.

Преимущества The Cost:
— трансляции АПЛ, Ла Лиги, ЛЧ и РПЛ на нескольких экранах
— отличный обзор из любой точки зала
— атмосфера стадиона и возможность брони под матч
— пенная карта и еда к футболу: от закусок до горячих блюд
— режим работы под вечерние и ночные игры, продлёнка в дни крупных турниров
Paintball City — пейнтбольный клуб с историей с 1996 года, один из первых в Казани, где тактические игры превращаются в полноценное приключение.

Площадка расположена в лесном массиве на спортивной базе «Динамо» — вдали от города и повседневной суеты. Здесь можно не просто поиграть, а полностью погрузиться в процесс: от классических сценариев захвата флага до динамичных командных сражений на выживание.

Преимущества Paintball City:
— один из первых пейнтбольных клубов Казани
— инструкторы — действующие спортсмены с опытом
— разнообразные сценарии игр
— возможность проведения игр для любой компании
— площадка на природе, вдали от города
— обучение тактике и игровым приёмам

Это формат отдыха, который объединяет, заряжает и даёт эмоции, которых не хватает в обычной рутине
Electro Karting — пространство, где картинг выходит на новый уровень: без шума и запаха, но с максимальными эмоциями от каждого заезда.

Здесь находится единственный электрокартинг в Татарстане с двухуровневой трассой длиной 420 метров. Полимерное покрытие обеспечивает устойчивость, а продуманная конфигурация трассы делает каждый заезд динамичным и непредсказуемым.

Преимущества Electro Karting:
— удобное расположение — картинг-центр находится в крупнейшем ТРЦ Казани «Kazan Mall» с бесплатной парковкой в первые 3 часа
— двухуровневая трасса 420 м с множеством поворотов
— отдельная детская трасса, доступ с 3 лет, идеально подходит для освоения базовых навыков уверенного и безопасного вождения
— первый симрейсинг-клуб с 8 автосимуляторами
— площадка для мероприятий любого формата

Electro Karting — выбор для тех, кто хочет почувствовать скорость и азарт в современном формате
Brew Barrel — бар-пивоварня в центре Казани, где всё делают сами: варят пиво и готовят мясо в техасской коптильне.

Здесь около 10 сортов пива собственного производства на постоянной основе — без посредников и с контролем каждого этапа. Кухня строится вокруг копчения: брискет, рёбра, рваная свинина и другие блюда с насыщенным, «честным» вкусом.

Преимущества бара Brew Barrel:
— собственное производство пива — около 10 кранов на постоянной основе
— готова мяса по уникальным рецептам — копчение в техасской бачке-коптильне, где готовят брикет, ребра, рваную свинину и прочие деликатесы
— только натуральные ингредиенты и собственные рецептуры при приготовлении
— расположение в центре города и в Арт-центре

Акция: безлимитное меню за 990 рублей
TOPGUN — барбершоп нового уровня!

Почему выбирают нас?
  • 100% кэшбэк на стрижки, уход и топовую технику — ты не просто тратишь, а накапливаешь!
  • Безупречная гигиена: индивидуальная щетка-сметка каждому клиенту.
  • Мастера-профи: идеальная техника, постоянное обучение, знания трихологии и психологии.
  • 5 барбершопов в Казани, 220 по всему миру — мы задаем стандарты индустрии!

Академия TOPGUN: прокачай навыки или начни карьеру барбера с нуля.

TOPGUN — для тех, кто ценит качество!
Автомобиль, который сочетает технологии и повседневный комфорт.
OMODA C5 — кроссовер с современным дизайном и продуманной цифровой средой, созданный для города и активного ритма жизни.

Компактные габариты делают его удобным в плотном трафике, а клиренс около 190 мм добавляет уверенности на разных типах дорог. Внутри — единое цифровое пространство с двумя экранами и интуитивным управлением, где всё под рукой.

Преимущества OMODA C5:
— современный дизайн и цифровая архитектура салона
— удобный формат для города и манёвренности
— турбированный двигатель 1,5 л и плавная работа вариатора
— комплекс электронных ассистентов безопасности
— усиленная конструкция кузова и подушки безопасности
— баланс технологий, комплектации и стоимости

OMODA C5 — это выбор для тех, кто ценит комфорт, технологии и уверенность в каждом дне.
JAECOO J8 — кроссовер с мощным характером, продуманной динамикой и высоким уровнем комфорта для ежедневных поездок и дальних маршрутов.

Двухлитровый турбодвигатель на 249 л. с. разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 8,5 секунды, а система полного привода с Torque Vectoring помогает уверенно держать дорогу в любых условиях. Подвеска автоматически подстраивается под покрытие, обеспечивая баланс управляемости и мягкости.

Преимущества JAECOO J8:
— мощный двигатель 249 л. с. и разгон до 100 км/ч за 8,5 сек
— полный привод с интеллектуальным распределением тяги
— адаптивная подвеска под тип покрытия
— премиальный салон с кожей, вентиляцией и массажем
— мультимедиа с экраном 24,6″ и современным процессором
— до 10 подушек безопасности и вместительный багажник

До 1 апреля можно зафиксировать текущие условия покупки и избежать возможного роста стоимости. Это возможность войти в сегмент технологичных SUV с понятным бюджетом.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ