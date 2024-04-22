Рамиль Муллин о пожарах: «Сгорят – сгорят, это не наши проблемы»

За 2023 год в Нижнекамском районе случилось 190 пожаров, которые связаны с горением травы и мусора в поле. Об этом сообщил главный госинспектор по пожарному надзору Рамиль Насибуллин. Глава Нижнекамска Рамиль Муллин призвал наказывать за такие случаи именно собственников земель.

Мужчина приказал провести инвентаризацию всех участков земли: обезопасить земли муниципалитета и выдать предупреждения частным собственникам. Муллин сообщил, что задача заключается в сохранении жилые домов и хозпостройки, однако не бегать по всем полям и тушить огонь на землях собственников. Больше поля собственников тушить никто не будет.