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Рамиль Муллин о пожарах: «Сгорят – сгорят, это не наши проблемы»

Рамиль Муллин о пожарах: «Сгорят – сгорят, это не наши проблемы»

pixabay.com

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За 2023 год в Нижнекамском районе случилось 190 пожаров, которые связаны с горением травы и мусора в поле. Об этом сообщил главный госинспектор по пожарному надзору Рамиль Насибуллин. Глава Нижнекамска Рамиль Муллин призвал наказывать за такие случаи именно собственников земель.

Мужчина приказал провести инвентаризацию всех участков земли: обезопасить земли муниципалитета и выдать предупреждения частным собственникам. Муллин сообщил, что задача заключается в сохранении жилые домов и хозпостройки, однако не бегать по всем полям и тушить огонь на землях собственников. Больше поля собственников тушить никто не будет.

"Сгорят — сгорят, это не наши проблемы".

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