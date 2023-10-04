Позволит вести единую базу данных: платформу для топливных карт Университета Иннополис испытали на АЗС

Испытания на АЗС прошла блокчейн-платформа для корпоративных топливных карт, разработанная в Университете Иннополис. Разработка была включена в реестр отечественного ПО, сообщает ТАСС.

В пресс-службе вуза рассказали, что решение CardLedger, которое было разработано в Университете Иннополис, позволяет разным сетям АЗС и топливным операторам вести единую базу данных операций по корпоративным топливным картам, чтобы исключить несогласованность информации между несколькими контрагентами, а также ускорить процесс финансовых взаиморасчетом и исключить дополнительные затраты.

Специалистами Университета Иннополис для теста был создан личный кабинет сети ТАИФ-НЕ АЗС и личный кабинет другой тестовой сети АЗС-партнера. Здесь также провели тестовые заправки по созданным корпоративным топливным картам. На платформу поступали фактические данные по каждому этапу заправки после ее осуществления. Уже там они фиксировать в виде транзакции в блокчейн-сеть между тремя участниками: ООО "ТАИФ-НК АЗС", партнер сети АЗС и Университет Иннополис.