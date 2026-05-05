Новости Татарстана

Минобороны: над Татарстаном перехвачены украинские БПЛА

Диляра Аминова Редактор выходного дня
Диляра Аминова
Подписаться на Дзен.канал

В ночь на 5 мая российские средства противовоздушной обороны перехватили беспилотные летательные аппараты над территорией Татарстана. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, операция по перехвату проводилась с 20:00 4 мая по 07:00 5 мая по московскому времени. Всего за этот период уничтожено 289 украинских БПЛА самолетного типа.

Беспилотники были обнаружены и уничтожены над несколькими регионами России. Помимо Татарстана, перехваты зафиксированы над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской и Волгоградской областями, а также над Московским регионом, Республикой Крым, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.

Дополнительных подробностей о характере и масштабах повреждений не сообщается.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Жизнь изменится до неузнаваемости уже с 9 мая: три знака зодиака окажутся в центре судьбоносных событий

Гид по Казани

56 минут назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

чем обработать кирпичную стену в подвале от грибка и плесени

Гороскопы

16 часов назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

2 дня назад

Загородная жизнь рядом с городом: коттеджные посёлки Казани

шугаринг обучение в Челябинске

Кулинария

день назад

Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы

Гороскопы

день назад

2026 год станет точкой перезапуска: астрологи раскрыли, кому выпадет шанс начать всё заново

Кулинария

день назад

Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Кулинария

10 часов назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Отказался от дорогого сайдинга и не пожалел: простой материал помог обновить фасад и сэкономить 200 тысяч
Новости Казани
10 часов назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

В Татарстане завершено расследование уголовного...

Новости Казани

29 минут назад

Фермер предстанет перед судом за финансирование взятки

Новости России

час назад

Размер пенсии окажется неприятным сюрпризом: названы причины, которые снижают будущие выплаты

Новости Казани

2 часа назад

В Казани мотоциклист погиб в ДТП с легковым автомобилем

Новости Казани

3 часа назад

Банк ДОМ.РФ открыл прием заявок на кредитование подрядчиков ИЖС в рамках программы «зонтичного» поручительства
В Казани частные дома оказались дешевле трехком...
Новости Казани
день назад

В Казани частные дома оказались дешевле трехкомнатных квартир

Новости России

3 часа назад

Тайна аристократии скрыта в деталях организма: какая группа крови указывает на дворянские корни

Новости Казани

3 часа назад

Улица Годовикова в Казани закроется на четыре дня

Новости Казани

4 часа назад

Муниципальные парковки Казани будут бесплатными с 9 по 11 мая
«Натирают зубы содой, а потом платят 80 тысяч з...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Натирают зубы содой, а потом платят 80 тысяч за имплант»: стоматолог из Казани рассказала, почему домашнее отбеливание дорогое удовольствие