Минобороны: над Татарстаном перехвачены украинские БПЛА

В ночь на 5 мая российские средства противовоздушной обороны перехватили беспилотные летательные аппараты над территорией Татарстана. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, операция по перехвату проводилась с 20:00 4 мая по 07:00 5 мая по московскому времени. Всего за этот период уничтожено 289 украинских БПЛА самолетного типа.

Беспилотники были обнаружены и уничтожены над несколькими регионами России. Помимо Татарстана, перехваты зафиксированы над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской и Волгоградской областями, а также над Московским регионом, Республикой Крым, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.

Дополнительных подробностей о характере и масштабах повреждений не сообщается.