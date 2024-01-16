Казанец выиграл 300 тысяч рублей с треком «Береги любовь» в шоу «Конфетка» на ТНТ

13 января на канале ТНТ стартовал второй сезон музыкального шоу «Конфетка», где известные артисты исполняют песни народных авторов из интернета, придавая им статус настоящих хитов. Каждый новый эпизод посвящен гаданию участников шоу и членов жюри на то, кто из звезд мог бы достойно исполнить определенную песню, представленную в эфире. «Конфеткой» становится исполнитель, чей трек завоевал наибольшую поддержку зрителей и экспертов. Как награду автор победившей композиции получает сумму в 300 тысяч рублей. В первом эпизоде нового сезона зрители станут свидетелями нового состава жюри, а также выступления самых неожиданных артистов.



В премьерном выпуске второго сезона шоу «Конфетка» кресла жюри заняли Тимур Родригез, Регина Тодоренко и певец Ваня Дмитриенко.

Первым из народных авторов, чью песню сделали «конфеткой», стал казанец Динар Шакирзянов. Трек, которому уже несколько лет, называется «Береги любовь», Динар записал его под псевдонимом EclipsS.

«Какие веселые и безмятежные ребята. Ничего не предвещает рэпа!», — пошутил один из ведущих шоу, Гарик Мартиросян, при просмотре клипа «Береги любовь» в его первозданном виде.

Строки «Порою мне больно, я тебе изменял» вызвали горячие обсуждения как среди ведущих, так и среди членов жюри.

«Это мужчина, который изменяет и ему больно. Знаменитая простыня из собачьей шерсти», — прокомментировал Гарик Мартиросян.

«Это когда и хочется, и колется», — дополнила ведущая шоу Марина Кравец.

В свою очередь, Шакирзянов отметил, что это выдуманная история. Сам Динар сейчас женат. И его супруга оказала поддержку мужа на шоу и заявила, что измены прощать нельзя.

Казанец добавил, что новую жизнь его песне могли бы HammAli & Navai, Тимати либо Jony. Однако, ко всеобщему удивлению, песню исполнили дуэтом Ваня Дмитриенко и Аня Романовская (группа Cream Soda).

Динар Шакирзянов прокомментировал новое звучание своего трека: «Я в шоке! Очень понравилось, очень красивое исполнение. Спасибо вам!».

Зрители отдали наибольшее количество голосов песням Динара (41 голос) и Александры Ореховой (40 голосов). В финальном голосовании удалось определить победителей при помощи жюри. Ваня Дмитриенко, который в дуэте с Аней Романовской перепел песню Динара, отдал свой голос за номер «Береги любовь», Тимур Родригез проголосовал за «Елку» Александры, а Регина Тодоренко также проголосовала за «Береги любовь».

Автор песни «Береги любовь», Динар Шакирзянов, известный как Eclipss, стал победителем шоу и получил денежное вознаграждение в размере 300 000 рублей. Динар выразил благодарность членам жюри, коллективу «Конфетка» за возможность выступить в рамках программы, а также Ване Дмитриенко и Ане Романович за их исполнение песни, которое завоевало сердца не только жюри, но и зрителей.

Второй сезон музыкального шоу «Конфетка» смотрите по субботам в 21:00 на ТНТ. Все выпуски шоу также будут доступны для просмотра эксклюзивно на RUTUBE