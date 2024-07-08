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2 нижнекамским УК выписали предостережение за воду

Специалистов обязали сделать перерасчёт

Екатерина Елисеева

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Нижнекамцы в социальных сетях сообщили, что в их домах продолжительное время не было горячего водоснабжения.

Говорится о нескольких домах на ул. Студенческая, Менделеева, Корабельная и на пр. Вахитова и Химиков.

Пост увидели эксперты Государственной жилищной инспекции РТ, после рассмотрения инцидента УК «Жильё» и «ПЖКХ-17» были внесены предостережения о том, что такие нарушения считаются недопустимыми. Специалистов обязали сделать перерасчёт.

Ранее мы писали о том, что в жилищном комплексе «Яратам» в Казани рухнул потолок. Обеспокоенные граждане написали жалобу в прокуратуру Татарстана. Помимо потолка жители также недовольны парковкой в плесени и не работающей вентиляцией.

Кроме того, мы говорили, что в Казани мужчина с 10 этажа бросил на авто варенье и цветочный горшок. Известно, что хулиган проживает в квартире со своей бывшей женой.

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