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В ЖК «Яратам» в Казани рухнул потолок

Все случилось во 2 корпусе здания

pixabay.com

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В ЖК «Яратам» в Казани упал потолок. Об этом рассказали в телеграм-канале Mash Iptash.

Все случилось во 2 корпусе здания. Местные жители сообщили, что причина разрушени - некачественная работа. Вероятно строение не выдержало плитку.

Во время падения потолка людей не было. Обеспокоенные граждане написали жалобу в прокуратуру Татарстана. Помимо потолка жители также недовольны парковкой в плесени и не работающей вентиляцией.

В комментариях под публикацией представитель застройщика сообщил, что возможно навесной потолок рухнул из-за бракованного крепежа, подрядная организация выбрала некачественные материалы. Жилищный комплекс будет состоять из 7 домов.

Известно, что помещение не было заселено, ключи людям пока не передали. С понедельника специалист все переделает и организует проверку в других домах.

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