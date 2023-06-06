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Выделили 188 миллионов: в Татарстане отремонтируют участок аварийной трассы

На аварийной трассе в Татарстане отремонтируют участок больше 6 км за 188 млн рублей
Выделили 188 миллионов: в Татарстане отремонтируют участок аварийной трассы

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ

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В Министерстве транспортного и дорожного хозяйства по РТ сообщили, что в Татарстане по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют автодорогу Набережные Челны - Сарманово.

Работы ведутся на участках км 39,3 - км 42,3, км 29,8 - км 30,9, км 32,4 - км 33,8, км 42,3 - км 43,1 в Сармаовском районе республики. Протяженность все ремонтируемых участок превышает шесть километров. Из бюджета региона на проведение работ было выделено больше 188 миллионов рублей.

На данный момент дорожные службы выполняют работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия, устройству выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетона А32Нт, а также занимаются ремонтом водопропускных труб.

По проекту на вышеуказанных участках предусмотрены и другие работы, среди которых укрепление обочин щебнем, устройство верхнего слоя покрытия, установка барьерных ограждений из металла, установка автомобильных павильонов с посадочной площадкой, а также нанесение разметки на дороге.

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