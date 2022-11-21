В Казани снова критически не хватает дворников - открыли 500 вакансий

В Казани снова обнаружилась критическая нехватка дворников. Для того, чтобы найти столь необходимых зимой работников, УК готовы на все - даже повысили зарплаты, и все равно сейчас свободными остаются около 500 вакансий.

О проблеме на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

По его словам, содержание придомовых территорий требует особого внимания. Сейчас в Казани имеется 2 тыс. 956 дворников. В наличии имеется необходимое для их работы количество инвентаря. Для уборки дворов управляющие организации подготовили 201 единицу спецтехники: тракторы, погрузчики, снегоуборщики.

"К сожалению, сохраняется сезонная текучесть кадров. С приходом зимы и увеличением нагрузки на дворников их число стремительно сокращается. Небольшое увеличение в июле этого года тарифа на уборку территорий целиком направлено на повышение зарплаты работников", – рассказал спикер.

Он добавил, что за счет прибавки зарплат организации рассчитывают на снижение кадровых потерь. В то же время, в ЖЭУ уже сейчас имеется 500 вакансий дворников.