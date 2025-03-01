В Казани планируют снять киберсериал, посвященный искусственному интеллекту

Летом в России начнется работа над первым документальным киберсериалом, посвященным искусственному интеллекту. Одной из съемочных площадок станет Казань, сообщает ТАСС со ссылкой на автора проекта – директора Фонда социального кино Михаила Комлева.

Съемки пройдут не только в столице Татарстана, но и в Иркутске, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Москве. Кроме того, планируется работа на площадках в странах БРИКС: Китае, ЮАР, Бразилии и Индии.

– Сериал будет состоять из четырех серий и расскажет полную историю развития технологий искусственного интеллекта – от его зарождения до сегодняшнего дня, – пояснил Комлев.

При создании проекта будут активно использовать ИИ. Он поможет не только в процессе съемок, но и в монтаже, а также при написании сценария.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.