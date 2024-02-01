В Казани ограничили проезд по ул. Братьев Касимовых и Мамадышскому тракту

Доругу ограничили из-за проведения работ по уборке наледи. Ограничения будут действовать до 17:00 1 февраля.

Движение будет частично перекрыто на улице Братьев Касимовых, на участке от дома №62 до дома №70. Такие же меры предприняты и на Мамадышском тракте — от дома №10 до дома №1 по улице Магистральной.