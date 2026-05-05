В Казани и Зеленодольске объявлена угроза атаки дронов

Региональное управление МЧС России по Татарстану сообщило об объявлении режима беспилотной опасности в Казани и Зеленодольске. Согласно сообщению ведомства, введены соответствующие меры предосторожности в связи с возможной угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

Режим беспилотной опасности предусматривает усиление мер безопасности и готовности экстренных служб к возможным чрезвычайным ситуациям. Жителям рекомендуется соблюдать установленные правила и следить за официальной информацией от органов власти.

МЧС России продолжает мониторить обстановку и информирует население о любых изменениях в режиме безопасности. Дополнительные рекомендации и инструкции доступны на официальных каналах региональных служб.