В Казани частные дома оказались дешевле трехкомнатных квартир

В Казани средняя стоимость частных домов оказалась на 21 процент ниже цены трехкомнатных квартир на вторичном рынке. Такие данные привели аналитики «Циана», сравнившие жилье в городах-миллионниках.

По оценке аналитиков, средняя цена частного дома в Казани составляет 14 миллионов рублей. Трехкомнатная квартира на вторичном рынке города в среднем стоит 17,1 миллиона рублей.

Такой разрыв объясняют высокой стоимостью квартир в Казани. По этому показателю город занимает третье место среди миллионников после Москвы и Санкт-Петербурга. На уровень цен влияют доходы населения, активное строительство современного жилья и миграционная привлекательность столицы Татарстана.

Год назад частные дома в Казани были дешевле трехкомнатных квартир на 15 процентов. Пять лет назад ситуация была почти равной: тогда дома стоили на 1 процент дороже квартир.

В среднем по городам-миллионникам картина обратная. Сейчас частные дома стоят на 32 процента дороже трехкомнатных квартир. Год назад разница составляла 40 процентов, а пять лет назад — 57 процентов.

За пять лет трехкомнатные квартиры в миллионниках подорожали в среднем на 82 процента, тогда как частные дома выросли в цене на 54 процента. За последний год рост составил 11 и 5 процентов соответственно.

Аналитики связывают более быстрый рост квартир с их высокой ликвидностью и устойчивым спросом. Кроме того, у такого жилья был более низкий базовый уровень цен, что усилило динамику подорожания.

В исследовании сравнивали среднюю стоимость трехкомнатных квартир на вторичном рынке и частных домов в городской черте, а также в ближайших пригородах. В выборку по домам включали объекты с городской инфраструктурой — электричеством, отоплением и водоснабжением.

