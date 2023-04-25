Татарстанский журналист Александр Комаров, вступивший в батальон "Алга", погиб в зоне СВО на Украине

В зоне военной спецоперации на Украине погиб татарстанский журналист из Нижнекамска, сотрудник НТР Александр Комаров. Его гибель подтвердила его супруга Яна Енькова.

В армии Александр не служил по призыву, но считал, что это мужской поступок - встать за защиту Родины, когда требуется. Он встал в ряд национального добровольческого батальона "Алга".

Александр начинал работу журналистом в 2010 году на НТР, был корреспондентом, ведущим новостей, автором программ.