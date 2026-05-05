«ЮВТ АЭРО» запустит рейсы Казань-Томск два раза в неделю

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» возобновит регулярное авиасообщение между Казанью и Томском с 19 мая. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

По новому расписанию самолеты будут вылетать два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Это позволит пассажирам более удобно планировать поездки между двумя городами.

Возобновление маршрута расширяет сеть авиасообщения компании и улучшает транспортную связность региона. Рейсы будут выполняться в соответствии с установленным графиком.