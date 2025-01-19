УНИКС победил 11-й раз подряд

Игра в чемпионате Единой лиги ВТБ завершилась победой команды УНИКС (Казань) над БК «Самара» (Самара) с результатом 94:59. Казанская команда продемонстрировала высокий уровень игры, особенно в финальном этапе, что привело к крупной победе.



УНИКС применял тактику, используя мощные удары с дальних позиций. Команда «Самара» сталкивалась с проблемами, обусловленными отсутствием ключевых игроков, и старалась удержать равновесие на протяжении большей части матча, но в итоге победа осталась на стороне УНИКСа, который смог нейтрализировать усилия соперника и добиться убедительного выигрыша.



Турнир продолжается, и в следующем раунде 25 января в Москве УНИКС встретит команду МБА-МАИ.