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УНИКС победил 11-й раз подряд

Игра в чемпионате Единой лиги ВТБ завершилась п...

Пресс-служба БК УНИКС

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Игра в чемпионате Единой лиги ВТБ завершилась победой команды УНИКС (Казань) над БК «Самара» (Самара) с результатом 94:59. Казанская команда продемонстрировала высокий уровень игры, особенно в финальном этапе, что привело к крупной победе.


УНИКС применял тактику, используя мощные удары с дальних позиций. Команда «Самара» сталкивалась с проблемами, обусловленными отсутствием ключевых игроков, и старалась удержать равновесие на протяжении большей части матча, но в итоге победа осталась на стороне УНИКСа, который смог нейтрализировать усилия соперника и добиться убедительного выигрыша.


Турнир продолжается, и в следующем раунде 25 января в Москве УНИКС встретит команду МБА-МАИ.

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