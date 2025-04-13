Туристы готовы переплатить, но приехать в Казань на майские праздники

Снять жильё в Казани на майские праздники обойдётся недёшево — средняя цена за ночь в отеле составит 7,5 тысячи рублей, а аренда квартиры — 6,2 тысячи. Это одни из самых высоких расценок в стране. Такие данные озвучили сразу несколько сервисов бронирования, включая «Суточно.ру», «Яндекс.Путешествия» и «Островок».

Почему так дорого?

Эксперты объясняют высокие цены большим интересом туристов к Казани. Город раскрутили как туристическое направление, и это дало результат: бронирования на майские праздники выросли на 55% по сравнению с прошлым годом. Причём в Казани средняя цена аренды квартиры выше, чем в Москве (5,7 тыс.) и Санкт-Петербурге (5,5 тыс.), уступая лишь Нижнему Новгороду и Волгограду.

Дома, квартиры и гостиницы

Квартиры: в среднем 6,2 тыс. руб./сутки — на 18% дороже, чем в прошлом году.

Отели и апартаменты: 7,5 тыс. руб./ночь — рост на 12%.

Коттеджи: аренда на праздники — 11,2 тыс. руб. за сутки, в прошлом году было 10,7 тыс.

Чаще всего туристы выбирают городские квартиры, особенно семьи — можно готовить еду, сэкономить на питании и разместиться с комфортом. К тому же в Казани не так много предложений по загородному жилью.

Кто едет и на сколько?

На майские праздники туристы обычно бронируют жильё на 3–4 дня. В целом по стране средняя стоимость аренды жилья — 5,4 тысячи рублей за сутки. Дома арендуют реже и в основном жители самих городов.

А что дальше?

После майских праздников поток туристов резко снижается. По словам экспертов, это обычная практика: длинные выходные «выстреливают», а потом интерес падает. Поэтому многие арендаторы стараются поднять цену именно к этим датам, компенсируя слабый спрос в другие периоды.

В целом Казань остаётся одним из самых популярных направлений в России, уступая по бронированиям только Москве и Санкт-Петербургу.