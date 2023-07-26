Столкнулись прямо на рейсах: в Казани приостановили движение одного из трамвайных маршрутов
Яна Лаушкина
В Казани было временно остановлено движение трамваев по маршруту №4 в оба направления, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале.
Отмечается, что движение пришлось остановить после аварии, которая произошла на пересечении улиц Ершова и Гвардейской - здесь прямо на трамвайных путях столкнулись два автомобиля.
Ориентировочное время простоя - 30 минут. О возобновлении движения появится дополнительная информация.