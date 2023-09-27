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· Полина Модестова

Работа с детьми, соцсети и эмоциональные интеллект: в Казани пройдет образовательный интенсив для воспитателей детсадов

Для воспитателей детсадов Казани проведут образовательный интенсив
Работа с детьми, соцсети и эмоциональные интеллект: в Казани пройдет образовательный интенсив для воспитателей детсадов

pixabay

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В Казани воспитатели детских садов могут бесплатно принять участие в образовательном интенсиве «Yсеш 4.0 Балачак». Новый сезон проекта будет посвящен личностному и профессиональному развитию.

Интенсив будет идти пять недель. За это время педагоги смогут улучшить навыки по работе с детьми и родителями, узнают, как вести социальные сети и смогут преумножить свои познания в области эмоционального интеллекта, усилив его.

Присоединиться к проекту можно педагогам, возраст которых от 22 до 35 лет. Стаж работы должен быть от двух до пяти лет. Чтобы принять участие, необходимо заполнить заявку до 6 октября.

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