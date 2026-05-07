Пассажиров сняли с рейса Казань — Новосибирск из-за ссоры на борту

В аэропорту Казани двух пассажиров сняли с рейса Казань — Новосибирск после конфликта, который начался еще до вылета. Об этом сообщил Siberia Mash.

По данным источника, мужчина выбросил из багажного отсека чемодан женщины. После этого между пассажирами началась словесная перепалка.

Участниками конфликта стали 34-летний житель Московской области и 36-летняя жительница Новосибирска. Сообщается, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Перепалка переросла в скандал. Оба пассажира не реагировали на замечания бортпроводников и требования командира воздушного судна.

В результате нарушителей сняли с рейса и передали сотрудникам полиции в аэропорту Казани.

Женщине предстоит ответить за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Обоих пассажиров также обвиняют в мелком хулиганстве.

Остальные пассажиры продолжили полет по расписанию. Самолет благополучно прибыл в Новосибирск.

