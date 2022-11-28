Осталось двое детей: первый мобилизованный из Казани погиб в зоне СВО на Украине

Во время выполнения задач в рамках военной спецоперации на Украине погиб первый мобилизованный из Казани - Айнур Шарафиев. Он до мобилизации трудился на ПАО "Казаньоргсинтез". Об этом сообщил руководитель предприятия.

Соответствующую информацию подтвердил заместитель комиссара Кировского и Московского районов Казани.

Военный занимал должность главного инженера предприятия с 2014 года.

Дома у него остались жена и двое детей. Одному ребёнку 3 года, а другому 5 лет.