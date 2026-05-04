Музыкальный перформанс VK Fest стал частью марафона в Казани

На Казанском марафоне появились участники в масках артистов из состава фестиваля VK Fest. На трассе заметили «Дору», «Зиверт», Лолиту, «Сироткина», «АК-47», «Маркул», «Токсис», «Мону», «Айсгергерта» и «Федука».

Забег с участием спортсменов в образах артистов прошел 2 мая. Участники были одеты в майки фестиваля.

Во время марафона бегунов сопровождал автомобиль с диджеями. Они поддерживали спортсменов энергичным живым выступлением.

Фестиваль также провел собственную номинацию. Седьмые финишеры получили билеты на VK Fest и медали «За отличную попытку». Такой выбор связан с датой проведения фестиваля в Казани — 7 июня.

На трассе работали два пункта VK Fest, где бегунам бесплатно выдавали изотоники.

Казанский марафон проходил с 1 по 3 мая. В нем приняли участие 50 тысяч спортсменов. В программу вошли дистанции на 3, 10, 21,1 и 42,2 километра.

Ранее VK Fest объявил, что в Казани выступят Федук, Татьяна Куртукова, группа «Сироткин», Ришат Тухватуллин, Дора и Зиверт. Фестиваль пройдет 7 июня у Центра семьи «Казан».

Также VK Fest 2026 состоится 4–5 июля в Санкт-Петербурге и 18–19 июля в Москве.

