Казани требуют оборудовать площадки для собак в новых ЖК

С января 2024 года в Казани вступили в силу обновленные градостроительные нормы, обязывающие застройщиков предусматривать оборудованные площадки для выгула собак в каждом новом жилом комплексе. Об этом сообщили в администрации города.

Изменения направлены на создание более комфортной городской среды и учет интересов владельцев домашних животных на этапе проектирования жилых объектов. Новые требования касаются инфраструктуры, необходимой для безопасного и удобного выгула питомцев.

По словам представителей администрации, нововведения являются частью программы развития города, направленной на улучшение качества жизни жителей и их питомцев. Требование предусматривает обязательное наличие специально оборудованных зон в составе придомовой территории новых жилых комплексов.

Новые нормы распространяются на все жилые проекты, получившие разрешение на строительство после введения изменений. Застройщики должны учитывать требования при разработке проектной документации и планировке территорий.