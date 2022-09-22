Каждый четвертый клиент банка «Открытие», примет участие в розыгрыше миллиона рублей

Более трех тысяч клиентов банка «Открытие» оформили программу «Стратегия на пять» страховой компании «Росгосстрах Жизнь» всего за полтора месяца с начала ее действия. Каждый четвертый клиент, заключивший договор с ежегодным взносом 165 000 рублей и выше сможет накопить миллион рублей и более, если будет исправно вносить платежи. Такие клиенты могут стать миллионерами и выиграв миллион рублей в розыгрыше от СК «Росгосстрах Жизнь».

В середине июля 2022 года СК «Росгосстрах Жизнь» предложила клиентам банка «Открытие» программу «Стратегия на пять», которая позволяет за 5 лет сформировать капитал мечты и даже стать миллионером благодаря гарантированным начислениям от страховщика. Заключив договор в любом офисе банка «Открытие», клиент ежегодно делает взносы от 50 000 рублей, а страховая компания на каждый взнос начисляет дополнительно 21,23%. Чтобы накопить миллион и более, нужно вносить от 165 000 рублей каждый год. Работающие клиенты могут воспользоваться включенным в программу сервисом «Налоговый консультант» для получения социального налогового вычета, максимальная сумма которого за 5 лет составит 78 000 рублей.

За полтора месяца с момента запуска накопительной программы ее оформили уже более трех тысяч клиентов банка «Открытие». Причем каждый четвертый решил вносить не менее 165 000 рублей в год, чтобы через 5 лет сформировать капитал в размере миллиона рублей и более. У таких клиентов есть возможность не только накопить, но и выиграть миллион рублей - все договоры с годовыми взносами от 165 000 рублей, оформленные с 20 июля по 30 сентября, примут участие в розыгрыше этой суммы в ноябре.

«У многих россиян завершается срок действия депозитов с высокими процентами, которые они открыли полгода назад после повышения Банком России ключевой ставки до 20%. На данный момент эта ставка, напрямую влияющая на размер процентов по депозиту, составляет 8% и ее снижение может продолжиться в дальнейшем. Поэтому именно сейчас есть отличная возможность оформить договор по выгодной программе «Стратегия на пять», зафиксировав на длительный срок доходность на уровне 7,08% годовых», - рассказывает руководитель управления инвестиционного страхования СК «Росгосстрах Жизнь» Борис Борзунов.