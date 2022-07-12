Мог быть второй Чернобыль: беспилотники ВСУ сбросили ночью мины у Запорожской АЭС

Украинские беспилотники минувшей ночью сбросили деве мины на здание, расположенное рядом с Запорожской АЭС.

"Сегодня в 0.26 два ударных БПЛА ВСУ сбросили две мины калибром 120 миллиметра. Повреждена кровля и остекление. Пострадавших нет", - рассказали РИА Новости в пресс-службе военно-гражданской администрации города Энергодар.

Была ли целью ВСУ сама АЭС, пока сказать сложно, некоторые эксперты считают, что "второй Чернобыль" не нужен ни Украине, ни России, ни миру.

Тем не менее ранее глава ВГА региона Владимир Рогов заявил, что подразделения ВСУ активизировались в Запорожье. Ранее были диверсии, теракты и артобстрелы. 11 июля ВСУ попытались наступать, но из этого ничего не получилось.