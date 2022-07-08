Американские горки: Глоба пообещал двум знакам Зодиака крутые изменения в жизни после 10 июля

Советский и российский астролог и основатель Академии астрологии в Москве Павел Глоба считает, что с 10 июля 2022 года наступит переломный момент для двух знаков Зодиака. Их ждут события, в которых представители знаков будут в первое время ощущать себя как на американских горках. Но потом привыкнут и найдут массу плюсов в крутых изменениях собственной судьбы.

Лев

Судьба даст большой вираж, и Львы смогут вырваться из рутины и выйти на совершенно новый уровень. Старое придется отпустить, попрощаться с ним, даже если сделать это не так просто, как кажется. Астролог обещает с 10 июля Львам новые знакомства, потрясающие перспективы и предложения, события будут сменять друг друга очень быстро, а потому Львам придется запастись терпением и следовать за знаками судьбы.

Стрелец

Стрельцов ждет огромное количество новостей. Многие будут касаться карьеры и деловой активности, но часть известий будет иметь решающее влияние на личную жизнь представителей знака. Придется изменить свои планы на вторую половину лета, того потребуют вновь открывшиеся обстоятельства. Но это - не повод для печали, поскольку Стрелец встает на путь совершенствования собственной жизни. Вероятны крупные денежные поступления.