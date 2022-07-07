Власти Казани отказались от идеи ремонта Горбатого моста и решили демонтировать его

Власти Казани отказались от идеи реконструировать Горбатый мост через Казанку. Вместо этого его снесут. Проект демонтажа будет стоить бюджету около 12,6 миллиона рублей. на сайте государственных закупок появились данные о начале аукциона по выполнению проектно-изыскательских работ по демонтажу сооружения.

Контракт должен был выполнен до 25 ноября 2022 года. Подрядчик, согласно заданию, должен демонтировать деревянные сваи фундамента, расчистить русло Казанки. Должны быть предусмотрены площадки на обеих берегах для вывоза демонтированных элементов.

Горбатый мост в Кировском районе был построен в 1928 году на старом русле Казанки. Его собирались реконструировать, но от этого проекта решили отказаться.