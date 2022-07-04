В Казани более 90 детей получили отказ в зачислении в первый класс лицея № 186. Родителям дали совет возить их в другие школы, пока не будет построен второй корпус лицея.

Лицей принял документы только у 306 первоклассников. Стоит отметить, что в последние дни льготники подали заявления на зачисление и потеснили некоторых детей.

Без мест в частности остались даже те дети, чьи родители в марте простояли у лицея целую ночь, чтобы попасть в числе первых в списки на зачисление. Тогда представители общеобразовательного учреждения заявили, что смогут принять лишь 224 первоклассников.

Некоторые уже даже заказали форму, но получили отказ и совет приходить, когда в эксплуатацию введут второй корпус учреждения.