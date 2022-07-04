«Банк Открытие»: обзор на неделю с 4 по 8 июля 2022 года

Сыроваткин Олег, «Открытие Research», ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Ожидания на старт дня

·Внешний фон выглядит негативным: азиатские фондовые индексы показывают смешанную динамику, а цены на нефть снижаются вместе с фьючерсами на S&P 500

·В некоторых регионах Китая отмечен рост новых случаев Covid-19

·Китайский девелопер Shimao в воскресенье пропустил платеж по облигациям объемом $1 млрд. Объем непогашенных рыночных обязательств компании составляет около $5,5 млрд

Итоги предыдущей недели

·За прошлую неделю индекс МосБиржи снизился с 2391,51 п. до 2206,61 п., а индекс РТС — с 1414,96 п. до 1276,55 п. Пара EUR-USD снизилась с $1,0553 до $1,0414. USD/RUB вырос с 53,40 до 54,50, а EUR/RUB — с 56,0725 до 56,54. Нефть Brent выросла со $113,12 за баррель до $111,63. Золото на Comex подешевело с $1830,30 до $1801,50 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust сократились с 1061,04 тонн до 1041,90 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 опустился с 3911,74 п. до 3825,33 п.

·С понедельника по среду индекс Мосбиржи обторговывал область 2400 п., оставаясь под некоторым давлением на фоне укрепления рубля против доллара. Ситуация резко изменилась в четверг, когда вскоре после открытия рынка пришла новость о том, что ГОСА «Газпрома» приняло решение не утверждать рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2021 г. Напомним, совет директоров «Газпрома» 26 мая рекомендовал рекордные для компании и российского фондового рынка дивиденды по итогам 2021 года на уровне 52,53 рубля на акцию или 1,244 трлн руб. (это соответствует 50% от скорректированной чистой прибыли за 2021 год по МСФО). Вследствие этого события акции компании резко подешевели, потеряв по итогам дня 30,46% и утянув за собой весь российский рынок акций. Индекс Мосбиржи протестировал минимум 25 апреля на уровне 2168,18, который являлся самым низким значением с момента возобновления торгов на рынке акций РФ в конце марта, достиг нового минимума на уровне 2165,13, отскочил и закрыл неделю на отметке 2206,61. По итогам недели отраслевые индексы строительных компаний и финансов показали динамику лучше рынка: эти сектора являются главными бенефициарами господдержки льготной ипотеки. Государственная Дума одобрила в третьем чтении закон, согласно которому депозитарные расписки на акции отечественных эмитентов, права на которые учитываются в российских депозитариях, будут конвертированы в локальные акции, торгуемые на внутреннем рынке. Документ позволит держателям расписок сохранить свои инвестиции и получить базовый актив — российские акции. Конвертация будет происходить автоматически, дополнительных действий владельцев расписок не потребуется.

·Рубль закрыл снижением против доллара и евро первую неделю с конца мая. В первой половине недели российская валюта укреплялась, и на открытии торгов в среду USD/RUB опустился до отметки 50,0125, EUR/RUB — до 52,70, а юань — до нового исторического минимума 7,5 рубля. Однако по итогам дня рубль заметно подешевел против своих основных конкурентов на довольно высоком объеме торгов. В следующие дни рубль продолжил слабеть на фоне вербальных интервенций со стороны российских чиновников. В частности, глава Минфина Антон Силуанов сообщил о том, что бюджет готов пожертвовать частью сырьевых сверхдоходов текущего года, направляя их на валютные интервенции для влияния на курс рубля в рамках обновленного бюджетного правила. По словам чиновника, на этой неделе в правительстве будет обсуждаться проблематика курсообразования рубля и влияния на него, в частности через интервенции в рамках обновленного механизма бюджетного правила. Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что власти РФ обсуждают проблему избыточного укрепления курса рубля и пути ее решения в ежедневном режиме. Банк России резко поднял потолок ежемесячных зарубежных переводов для граждан РФ и резидентов-граждан дружественных стран до 1 млн долларов США или такой же суммы в эквиваленте в другой иностранной валюте. Ранее ограничения по этим операциям составляли 150 тыс. долларов США. Лимиты по переводам повышены в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке.

·Фондовые индексы развитых стран почти всю неделю корректировались, S&P 500 отыграл 61,8% от роста с минимумов середины июня, закрыв худший квартал с марта 2020 года и худшее полугодие с 1970 года. Stoxx Europe 600 отыграл почти весь указанный выше рост, закрыв снижением четвертую неделю из последних пяти (как и S&P 500) и худшее полугодие с 2008 года. Макроэкономическая статистика в развитых странах ухудшается, в частности инфляция в еврозоне ускорилась в июне до нового рекорда на уровне 8,6% с 8,1% в мае. За последнюю пару недель заметно снизились доходности гособлигаций стран DM, а также ожидания по ставкам США, однако рынку акций это не помогает. Новым драйвером, способным оказать заметное влияние на динамику S&P 500 и Stoxx Europe 600, может стать сезон корпоративной отчетности за II кв., который начнется примерно через две недели.

События предстоящей недели

Понедельник, 4 июля

·США. Фондовые биржи закрыты в связи с празднованием Дня независимости

·Австралия. Инфляция в июне по данным института Мельбурна

·Австралия. Разрешения на строительство в мае, ожидается -2,0% м/м

·Еврозона. Индекс цен производителей в мае, ожидается +0,9% м/м, +36,6% г/г

·Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе в июле

Вторник, 5 июля

·Япония. Индексы деловой активности (в сфере услуг и композитный) в июне, окончательное значение

·Китай. Индексы деловой активности (в сфере услуг и композитный) в июне

·Австралия. Решение РБА по ставке, ожидается повышение на 0,50% до 1,35%

·Россия. Индексы деловой активности (в сфере услуг и композитный) в июне

·Великобритания. Индексы деловой активности (в сфере услуг и композитный) в июне, окончательное значение

·США. Промышленные заказы в мае, ожидается +0,5% м/м

·США. Заказы на товары длительного пользования в мае, окончательное значение

Среда, 6 июля

·Великобритания. Индекс деловой активности в строительной сфере в июне, ожидается 55,0 п.

·Еврозона. Розничные продажи в мае, ожидается +0,4% м/м, -0,2% г/г

·США. Индекс ипотечного кредитования от МВА на неделе до 1 июля

·США. Индексы деловой активности (в сфере услуг и композитный) в июне, окончательное значение

·США. Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM, ожидается 54,0 п.

·Россия. Потребительская инфляция на неделе до 1 июля

·США. Публикация протокола заседания FOMC 15 июня

Четверг, 7 июля

·Австралия. Торговый баланс в мае, ожидается +A$10,9 млрд

·США. Торговый баланс в мае, ожидается -$84,9 млрд

·Канада. Торговый баланс в мае, ожидается +C$2,5 млрд

·США. Число первичных обращений за пособием по безработице на неделе до 2 июля, ожидается 230 тыс.

·Россия. Международные резервы Российской Федерации

Пятница, 8 июля

·Япония. Баланс счета текущих операций в мае, ожидается +Y162,0 млрд

·США. Число новых рабочих мест вне с/х сектора в июне, ожидается +273 тыс.

·США. Уровень безработицы в июне, ожидается 3,6%

·Канада. Чистое изменение числа занятых в июне, ожидается +20 тыс.

·Канада. Уровень безработицы в июне, ожидается 5,1%

·США. Оптовые запасы в мае, окончательное значение, ожидается +2% м/м

·Россия. Индекс потребительских цен в июне, ожидается -0,3% м/м, +16,0% г/г

·Россия. Базовый индекс потребительских цен в июне, ожидается +0,2% м/м, +19,29% г/г

Нефть начинает неделю незначительным снижением

·Утром понедельника цены на нефть незначительно снижались. Вероятно, торговля сегодня будет носить вялый диапазонный характер на фоне празднования Дня независимости в США. На выходных крупнейший нефтетрейдер мира Vitol Group отметил, что рост цен на энергоносители начинает негативно влиять на спрос.