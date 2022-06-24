На пожаре в Татарстане заживо сгорел ребенок

В Нурлате на улице Чернышевского загорелись дом и сарай. Когда с огнем справились, пожарные нашли тело 15-летнего мальчика. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Предварительно установлено, что первым загорелся сарай, и только потом огонь перебросился на дома, в котором и находился ребенок. Он был один, родители были на работе, а бабушка трудилась на приусадебном участке.

Как выяснили прокуроры, семья вполне благополучная, на учете никогда не состояла. Причины и обстоятельства трагедии установит следствие.