В Казани собираются построить платную дорогу-дублер обхода поселка Дербышки

В Татарстане будут построены две региональные платные автодороги. Об этом стало известно по итогам Петербургского международного экономического форума, где было подписано трехстороннее соглашения о развитии инвестпроектов на территории Татарстана.

По данным ГК "Автодор", документ подписали председатель правления Госкомпании Вячеслав Петушенко, президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.

Есть договоренность о реализации создания платной дороги-дублера обхода поселка Дербышки, а также о строительстве платной дороги "Вознесенский тракт".

"Важно, что сотрудничество с ГК Автодор и Республикой Татарстан по этому направлению нацелено на реализацию конкретных проектов, которые улучшат качество жизни людей. Строительство Вознесенского тракта, например, не только разгрузит дороги Казани, но и будет способствовать жилищному строительству в городе", - отметил Виталий Мутко.