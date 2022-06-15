Председатель Общественной палаты Татарстана Валеева назвала неожиданный плюс спецоперации на Украине

Председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева уверена, что у спецоперации на Украине есть неожиданный и большой плюс - она сплотила россиян и заставила их объединиться, вместе помогать бойцам и жителям Донбасса.

События на Украине, считает Валеева, показали, насколько россияне - народ дружный и единый. Татарстан не остался в стороне. Жители республики активно ведут сбор средств для поддержки жителей Донбасса, для воинов российской армии, выполняющих цели спецоперации.

Жители республики начали обращаться в Общественную палату с намерением помочь уже 25-26 февраля 2022 года. Также татарстанцы отправляют солдатам письма, передают беженцам предметы первой необходимости.