Зеленский признал, что потери ВСУ очень болезненные

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска несут "болезненные" потери в Донбассе и Харьковской области, его цитирует РИА Новости.

"Наиболее жестокие бои — в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненны", — признал Зеленский.

До 11 июня украинские власти не говорили о потерях ВСУ. Все началось с главы офиса Зеленского Алексея Арестовича, которых заявил, что с февраля ВСУ теряют в среднем 100 человек убитыми в сутки. Всего же ВСУ уже потеряли около 10 тысяч бойцов.

Через два дня после Арестовича министр обороны Незалежной Алексей Резников признал, что ввиду высоких потерь ВСУ Киев отправляет на передовую необученных молодых солдат.