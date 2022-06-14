В Казани в ряде домов 15 июня отключат газ

В Казани в ряде частных домов в Приволжском районе будет отключено газоснабжение. Это связано с необходимостью проведения работ по замете газораспределительного пункта, сообщает мэрия Казани.

Так, газа не будет с 8:00 15 июня до окончания работ 16 июня. Полный список адресов доступен на сайте мэрии Казани.

Жителям, дома которых подпадают под отключение, следует закрыть краны перед газовым оборудованием. При повторном пуске следует тщательно проветрить помещение, проверить, есть ли тяга в дымоходе и предоставить доступ сотрудникам эксплуатационной газовой службы.