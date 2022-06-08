Будет ли тепло на Сабантуй: синоптики рассказали, чего ждать в Татарстане в ближайшие выходные

Начало лета ознаменовалось в Татарстане грозами и ураганным ветром, но приближается долгожданный Сабантуй, и многие задумываются, позволит ли им погода отметить этот праздник, как планировалось.

Предварительный прогноз Гидрометцентра Татарстана гласит, что потепление будет уже к концу пятницы, 10 июня. Воздух прогреется до + 19 днем, в субботу в Татарстане будет преимущественно без осадков и тепло, но в воскресенье, 12 июня, снова ожидаются дожди.

Сабантуй в эти выходные пройдет в районах Татарстана. Казань отметит Сабантуй 19 июня, а Набережные Челны - 18 июня.