В Казани выпускник сдавал ЕГЭ с микронаушником: спасать его пришлось хирургам, а ЕГЭ так и не сдал

Выпускник одной из школ в Казани попал на стол хирургов после того, как в его ухе застрял микронаушник, используемый для того, чтобы сдать ЕГЭ. Об этом рассказала пресс-служба ДРКБ.

Школьник так глубоко затолкал микронаушник, что вытащить его своими силами уже не смог. Обидно, что страдания не принесли результата: экзамен парнишка так и не сдал.

Отмечается, что врачи Детской республиканской больницы смогли извлечь устройство и посоветовали подростку подготовиться к пересдаче экзамена и впредь не применять новшества при испытательных тестах.