Нижнекамские полицейские в квартире 38-летнего местного жителя обнаружили арсенал оружия. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России по Нижнекамскому району.

Оружие и боеприпасы полицейские нашли в ходе расследования уголовного дела, при обыске в квартире. Кроме пистолета, похожего на пистолет Макарова, были изъяты составные части другого оружия, а также патроны разного калибра.

Пригодным для стрельбы из всего многочисленного арсенала оказался лишь один пистолет, изготовленный кустарно. Возбудили два уголовных дела по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия».

Ранее хозяин арсенала три раза привлекался за умышленное причинение средней степени тяжести вреда здоровью, умышленное причинение тяжкого вреда и за дачу заведомо ложных показаний.