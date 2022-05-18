В Челябинской области обнаружили мертвым недоношенного ребенка. Как сообщает 74.RU, мать ребенка родила его и бросила в туалете частного дома.

Предварительно установлено, что плоду около 5-6 месяцев (беременности). Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Предполагается, что девочку раньше срока женщина родила дома, у нее началось кровотечение, она вызвала бригаду скорой. К моменту приезда медиков новорожденная была уже мертва. В семье воспитываются двое детей. Мать заявила, что о беременности уже узнала на позднем сроке.

Сейчас проверяется версия о том, что 23-летняя женщина специально вызвала себе роды: беременность ото всех скрывала, из-за трудного материального положения появления малыша на свет не желала. Мужа в это время дома не было, он уехал на службу, жена была с ним в ссоре.