Оставшиеся на мариупольском заводе "Азовсталь" украинские военные попросили разрешить им выйти и эвакуироваться в Турцию. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, слова которого приводит ТАСС.

"У них в последних просьбах идет эвакуация не в Киев, не на часть, подконтрольную Украине, а они хотят в Турцию. Один из вариантов. Там они хотят разоружиться. Предлагают: "Мы с оружием выйдем, доплывем до Турции, а там разоружимся". Вот то, что звучит", — сообщил глава ДНР.

Пушилин ранее допускал, что бойцы ВСУ могут предпринять попытку прорыва с металлургического комбината. Он не исключил, что украинские военные могут пойти на подобный "отчаянный шаг", но для того, чтобы не позволить им это осуществить, по словам Пушилина, хватает сил и средств.