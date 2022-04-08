В Севастополе нашли пропавшую 24-летнюю девушку, а точнее - ее тело в колодце. По подозрению в совершении жестокого убийства задержали 42-летнего местного жителя, который ранее нанимался работать строителем в частном доме. По данным местного СКР, девушка пришла к мужчине на работу, у них возник конфликт, мужчина задушил подругу шнурком от одежды и бросил ее в канализационный колодец. Сверху присыпал строительным мусором.

На следующий день в полицию обратилась мать девушки. Начались поиски. Полицейские быстро выяснили, кто был тот, с кем она назначала свою последнюю встречу.

Подозреваемый признался в убийстве и рассказал, что познакомился с девушкой в соцсети, назначил встречу. Они вместе пошли в дом, где мужчина выполнял отделочные работы, - там и произошло преступление. С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

Севастопольцу предъявлено обвинение в убийстве. Расследование продолжается.