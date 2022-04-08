Представитель Общественного комитета по контролю за делами коррупционной направленности и реализации программы президента России Михаил Ильин направил обращение прокурору Татарстана Илдусу Нафикову в связи с чудовищной ситуацией: малоимущую семью с двумя детьми-инвалидами выселяют на улицу из жилья, где они проживали по социальному найму.

Семья живет в доме на улице Рощинской. Приволжский суд Казани 13 декабря прошлого года постановил, что право семьи на пользование помещением утрачено. В доме нет электричества, хотя у семьи нет долгов за ЖКУ.

"Требую возбудить производство об административном правонарушении, привлечения лиц, нарушивших закон к установленной законом ответственности", - говорится в обращении.