Двое малолетних детей ушли под лед, а в ТЦ закрывшиеся бренды могут выселить: Главное на 25 марта

В то время, как на Украине идет нешуточная борьба, сотрудник полиция умудрился придумывать и распространять фейки о спецоперации. А в Казани разоблачили женщину, которая прикидывалась беспомощной старушкой. Интересное за день собрал вечерний дайджест.

Сотрудник полиции придумывал и сообщал фейки о спецоперации на Украине

Он передавал заведомо ложную информацию по телефону жителям Московской области и Крыма (Подробности).

В Казани разоблачили попрошайку, которая прикидывалась старушкой: что она сказала в оправдание?

Автор видео смог разговорить женщину, которая уже поняла, что ее разоблачили (Подробности).

"Сами виноваты": казанские ТЦ предложили выселить магазины, закрывшиеся из-за санкций

На их место, чтобы не пустовало, позовут новых арендаторов (Подробности).

"Провалились под лед и утонули": В реке нашли тела двух пропавших девочек, им было 2 и 4 года

В тот день маленькие подружки во время прогулки прибежали к реке и ступили на хрупкий лед. О местонахождении взрослых, при этом, не сообщается (Подробности).

"Скупают по просьбе": глава Минсельхоза Татарстана заподозрил бабушек в сговоре со спекулянтами

В Татарстане достаточно запасов продовольствия, склады наполнены на пару месяцев вперед, в магазинах следят за наличием суточного запаса продукции высокого спроса и первой необходимости. Но кое-что во всей этой истории с сахаром и другими продуктами смущает, а именно - поведение пенсионеров (Подробности).