"Санкции не обходят стороной татарстанские предприятия. Однако за последние годы в республике заложена прочная база, которая позволит справиться со всеми потрясениями", - цитирует Минниханова пресс-служба главы региона.
"Правительство страны заявило о подготовке решений по смягчению последствий санкций и уже представило некоторые из них. Это мораторий на проверки МСП, дополнительное выделение денег на сохранение программы льготного кредитования, запуск новых этапов амнистии капитала, выделение средств для аграриев, продление сроков уплаты налогов, пакет мер по поддержке компаний, которые работают в IТ-отрасли", - сказал Рустам Минниханов.
"Наша общая задача - спокойно и последовательно пройти этот этап, реализовать все необходимые меры для сохранения устойчивости", - отметил Минниханов.