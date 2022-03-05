Предприятия в Татарстане смогут пережить санкционное давление, поскольку в регионе заложена крепкая экономическая база. Об этом сегодня, 5 марта, заявил Президент республики Рустам Минниханов.

"Санкции не обходят стороной татарстанские предприятия. Однако за последние годы в республике заложена прочная база, которая позволит справиться со всеми потрясениями", - цитирует Минниханова пресс-служба главы региона.

Лидер Татарстана отметил, что поможет республике не только собственный оперштаб, созданный специально для решения сложных задач в непростое время, но и такой же штаб на федеральном уровне.

"Правительство страны заявило о подготовке решений по смягчению последствий санкций и уже представило некоторые из них. Это мораторий на проверки МСП, дополнительное выделение денег на сохранение программы льготного кредитования, запуск новых этапов амнистии капитала, выделение средств для аграриев, продление сроков уплаты налогов, пакет мер по поддержке компаний, которые работают в IТ-отрасли", - сказал Рустам Минниханов.

В Татарстане уже разработан собственный план, по которому окажут поддержку населению и предприятиям.

"Наша общая задача - спокойно и последовательно пройти этот этап, реализовать все необходимые меры для сохранения устойчивости", - отметил Минниханов.